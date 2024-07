Ecco a voi il presidente Putin L’ultima gaffe di Biden che chiama Zelensky col nome dello zar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Washington, 12 luglio 2024 – Un banale lapsus o c’è di più? Joeha fatto l’ennesima, introducendo Volodymyrcome Vladimirsul palco di una cerimonia Nato. Un epic fail che non può che alimentari le voci insistenti su una malattia degenerativa del, a cui sempre più democratici e finanziatori della sua campagna elettorale chiedono di fare un passo indietro. “ora ildell'Ucraina che ha molto coraggio e determinazione: signore e signori, il'', ha detto, per poi correggersi. "Macché. Sono così focalizzato su”, si affretta a giustificarsi. Il leader ucraino la prende in modo sportivo: “Io sono meglio”, esordisce.just introduced Presidenty as "President," but immediately caught himself "I'm better,"y joked in response pic.