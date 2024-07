Cina | scopre fondamenta edificio di 2 500 anni fa di antico Stato Yue

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pechino, 12 lug – (Xinhua) –di edifici di grandi dimensioni risalenti a circa 2.500fa sono state scoperte nella citta’ di Shaoxing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ha annunciato oggi l’Amministrazione nazionale per il patrimonio culturale. Questa scoperta segna la prima conferma di strutture di questo tipo risalenti al periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.) all’interno della citta’, fornendo indizi cruciali nella ricerca della capitale dell’Yue. La scoperta e’ stata rivelata durante un briefing tenuto dall’amministrazione per evidenziare i principali progressi nell’ambito di un progetto che esplora l’archeologia in. Oltre alle strutture delloYue, gli archeologi hanno portato alla luce resti architettonici di alto livello delle dinastie Han occidentale e orientale (202 a.