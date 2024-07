Carcere Carinola | agente Penitenziaria colpito al torace da detenuto con punteruolo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 luglio 2024). Undella poliziaè statoaldurante una perquisizione da unche nascondeva un: è avvenuto ieri, neldi, in provincia di Caserta. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni. “Oramai in Campania si combatte una guerra quotidiana – commenta Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp – e, in questo marasma generale, a farne le spese sono i poliziotti penitenziari con turni massacranti e continue aggressioni. Acome in altri istituti della regione – sottolinea il sindacalista – la situazione è davvero preoccupante: più volte abbiamo segnalato che bisogna intervenire con il legislatore per annullare i benefici di legge per chi si rende protagonista di aggressioni al personale, con l’inasprimento delle pene”.