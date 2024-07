Batosta Juventus tutta colpa di Allegri | ora è UFFICIALE

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arriva la condanna per laa causa di Massimiliano: la decisione ora è, cosa è successo Non si sono lasciati bene Massimilianoe lae, come ogni matrimonio finito che si rispetti, gli strascichi arrivano fino al tribunale, sportivo in questo caso. L’allenatore toscano ha terminato il suo secondo mandato in bianconero dopo la finale (vinta) di coppa Italia. Una vittoria che è stato il pretesto per sfogare anni di rabbia per le continue critiche ricevute, occasione per levarsi in maniera fin troppo evidente qualche sassolino dalle scarpe. Uno sfogo che non ha risparmiato nessuno con un comportamento tanto eccessivo da spingere laa esonerare a due giornate dalla fine del campionato il tecnico, affidando la squadra a Montero, allenatore della Primavera.