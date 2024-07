Sviluppo d’impresa protocollo d’intesa all’Asi con Sef Consulting | Sarà un supporto alle imprese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn accordo istituzionale tra il Consorzio per l’Area amministrativaAziende diIndustriale della Provincia di Benevento e la SEFè stato firmato presso l’Asi dal Presidente Domenico Vessichelli e il CEO Errico Formichella L’oggetto di questodi intesa è stato presentato alla stampa questa mattina: si tratta di finanza agevolata e consulenza direzionale, cioé di undi natura tecnica, finanziaria ed economicaAziende. L’evento, in coerenza con le caratteristiche proprie dell’Asi, quale Ente promotore di, rappresenta un’opportunità unica per leal fine di creare condizioni sempre migliori per il segmento produttivo. La società SEFforniràaziende richiedenti assistenza nell’attività di scouting, di stesura e presentazione progetti fino alla gestione e rendicontazione dei fondi ottenuti, siano essi nazionali, regionali o europei.