Svelato il nome della nuova fiamma di Fedez | si chiama Sveva Magatti ma cosa sappiamo di lei? Instagram

(Di giovedì 11 luglio 2024)è ormai lo scapolo d’oro: dalla finesua relazione con Chiara Ferragni, il rapper è stato visto con molte ragazze diverse. Ora spunta, madi? La vita diè completamente cambiata: da quando Chiara non fa più partesua vita, lui si è come liberato dalla situazione patinata nella quale si trovava. Niente più vacanze con l’intera famiglia di, niente foto in posa, niente stress legato ai social: oggi il rapper vive la sua estate fra divertimento e nuove fidanzate. A quanto pare anche Garance Authié è stata archiviata e oggi al fianco dic’è una ragazza mora, con un bel caschetto.sie attualmente si trova in vacanza con il rapper. Le prime foto dei due sono state diffuse da Chi ed è chiaro che fra loro non ci sia solo una bella amicizia.