Scacco alla regina la magia di Musetti Paolini per un’altra impresa a Wimbledon

(Di giovedì 11 luglio 2024) Va bene che gli inglesi sono innamorati della Toscana, ma qui si esagera. Quegli ottanta chilometri scarsi che separano Carrara da Bagni di Lucca sono niente rispetto all’estensione di Londra, eppure ieri anche laCamilla ha dovuto accettare il fatto che su otto aspiranti al trono di, tra maschi e femmine, due vengano dallo stesso lembo di terra.è entrato in semifinale per la prima volta battendo in rimonta lo statunitense Taylor Fritz, numero 12 al mondo, 6-3, 6-7, 2-6, 6-3, 6-1. Domani se la vedrà con Djokovic (che ha vinto senza giocare: De Minaur ha dato forfait per un infortuniocartilagine dell’anca), ma ci sarà tempo per pensarci. E oggi tocca a Jasmine, che affronterà Donna Vekic nel secondo match di giornata (alle 14 la prima semifinale tra Rybakina e Krejcikova).