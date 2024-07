Premio Corona d’oro e Film Videoclip Award | tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sabato 6 luglio dalle ore 18.00 presso la Sala Estense di Ferrara sono state consegnate le targhe per la 1^ edizione del “” e per la 2^ edizione del “”.coloro che sono stati premiati hanno ricevuto un’opera dall’artista M° Giuliano Grittini. Le premiazioni saranno anticipate dalle semifinali del contest “A Voice for Europe – Italia”. L’evento è stato condotto da Vanessa Grey.(1^ edizione) Miglior Critico Musicale: Franco Zanetti (Rockol) per l’articolo “Beatles, il ritorno del‘Let it be’” Miglior Critico Cinematografico: Marta Zoe Poretti, (Best Movie e trasmissione Cinematografo di Gigi Marzullo per l’articolo “Damsel: infantile o femminista? Analisi delcon Millie Bobby Brown”.