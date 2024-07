Manuel Frigo Olimpiadi Parigi 2024 nuoto | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lo staffettista per eccellenza.è l’incarnazione dell’atleta che nel corso degli anni ha dato un contributo alla crescita della 4×100 stile libero maschile. Per lui ci sono medaglie europee, mondiali e soprattutto l’argento olimpico a Tokyo in questa specialità. Le primavere passano, ma la voglia di competere è sempre la stessa. Quest’anno, realizzando il suo personale nelle due vasche di 48.25, ha dato segnali di vitalità. L’obiettivo sarà quello di confermarsi sul podio a Cinque Cerchi della 4×100 sl. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Cittadella, 18 febbraio 1997 Sport e disciplina:(4×100 sl) Quando gareggia: sabato 27 luglio (batterie 4×100 sl), sabato 27 luglio (finale 4×100 sl) .