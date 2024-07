LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | solo 30 per il terzetto di testa

Leggi tutta la notizia su oasport

16.11 Soltanto 17" per Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama – FDJ) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). 16.08 Nel mentre Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) è in coda al gruppo per prendersi una borraccia. Giornata calda in Francia. 16.05 Gli ultimi 40 chilometri di questa giornata saranno un po' frastagliati, ma non tanto da creare problematiche agli uomini di classifica. 16.02 50 chilometri al traguardo per ildi, che ha 40" di vantaggio sul gruppo maglia gialla. 16.00 Problema meccanico per Matteo Vercher (TotalEnergies). 15.59 Oltre alla squadra belga davanti continua a tirare anche la Movistar, cheevidentemente crede moltissimo nelle possibilità di Fernando Gaviria.