Il veterinario Unibo risponde | leishmaniosi qual è la giusta prevenzione per i nostri cani

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bologna, 11 luglio 2024 – Quando inizia il caldo oltre ai più classici parassiti è bene fare attenzione alla puntura dei flebotomi che possono trasmettere ai, ma anche agli esseri umani, la. Per capire cosa provoca la malattia ei sono gli accorgimenti da adottare per tutelare la salute deiamici a quattro zampe abbiamo intervistato Francesco Dondi, medicoe professore associato di Clinica medica veterinaria presso l’Università di Bologna. Partiamo dalle basi. Cos’è? “È una malattia che se non trattata può essere letale per il cane, trasmessa dai pappataci (o flebotomi) e sostenuta dal parassita leishmania. Solitamente si sviluppa nei, che, se punti dal pappatacio, sono più sensibili alla malattia.