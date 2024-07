I cretini non sono mai eleganti cit Re Giorgio Le sue creazioni invece lo sono sempre | festeggiamolo con le 5 che hanno fatto la storia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il gioco a togliere certosino, la forza dirompente della semplicità, la danza affascinante tra sensualità e intuizione.Armani continua a incantare – e rivoluzionare – il mondo della moda, nonostante il passare degli anni. Oggi lo stilista taglia il traguardo dei 90 anni: un compleanno da ricordare. Armani Privé, a Parigi un’ode alle perle e alla maestria sartoriale X Leggi anche › La sfilata di ReArmani, che chiude con grazia la Milano Fashion Week Quale modo migliore di festeggiarlo, se non quello di passare in rassegna la sua carriera (e le sue invenzioni più celebri)? In attesa di vedere sfilare il team italiano in EA7 Emporio Armani durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e di assistere alla sua prossima sfilata Primavera-Estate 2025 a New York, a settembre 2024, ripassiamo i cinque outfit senza età che loreso il re della moda mondiale.