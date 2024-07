Coppa America attenta Argentina | l’impresa eccezionale della Colombia dell’ex barese Lorenzo è essere normali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Avevamo in tanti la tastiera aperta per scatenarci nella celebrazione dell’ennesima impresa di Marcelo Bielsa e di una finale di Copa-Uruguay, ricca di suggestioni, ma i Cafeteros, con pieno merito, hanno fatto saltare il banco, bastonando 1-0 la banda del Loco con una capocciata di Lerma e giocando l’intera ripresa con un uomo in meno. Ecco laall’ultimo atto del torneo, vinto nel 2001 in occasione dell’edizione organizzata in casa. L’allenatore, tanto per restare in tema, è un argentino: l’ex difensore Nestor, una stagione al Bari nel 1989-90. Una roccia da giocatore e rocciosa è la sua. I Cafeteros, in serie positiva da 28 gare, non perdono dal 2 febbraio 2022: l’ultimo ko nelle qualificazioni mondiali in casa dell’, 1-0 per la Albiceleste allo stadio Mario Alberto Kempes di Còrdoba.