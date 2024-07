Wimbledon 2024 McEnroe difende Djokovic | Il pubblico gli ha mancato di rispetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Johnha elogiato Novakper aver criticato ildi, affermando che i tifosi hannodial campione serbo. Nole si era scagliato contro i tifosi dopo la sua vittoria al quarto turno, sostenendo che avevano usato il grido del cognome del suo avversario Holger Rune come “una scusa per fischiare”.sulla BBC TV si è schierato con il 24 volte campione slam: “Ha fatto bene, negli ultimi 10-15 anni ci sono state almeno 100 partite in cuinon è stato rispettato a causa della sua bravura. Cosa ha fatto di male? Gareggia sempre al massimo, è come Darth Vader in confronto a due dei tennisti più eleganti che abbiamo mai visto giocare come Rafael Nadal e Roger Federer.è di gran lunga quello che ha ricevuto le peggiori critiche ed è per questo che direi che è il più grande che abbia mai giocato“.