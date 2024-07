Von der Leyen scarica Meloni Niente alleanza strutturale con Ecr

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Prima la nascita del gruppo “ribelle” dei sovranisti di Orban, Salvini e Le Pen. Poi l’odierno annuncio di Ursula Von derche esclude qualsiasi possibilità di alleanze con il groppo Ecr, quello dei conservatori di Giorgia, al Parlamento di Bruxelles. “Con il gruppo Ecr non ci sarà una cooperazione“, ha assicurato l’attuale Presidente della Commissione Europea, in cerca di voti per un secondo mandato. L’occasione è arrivata durante l’incontro con i liberali di Renew, ai quali Ursula aveva chiesto appoggio e che come condizione avevano domandato che non ci fosse alcun accordo con le destre in Parlamento, compresi i conservatori di Ecr. Qualcuno dice che la Presidente della Commissione alla fine ha ceduto al “ricatto” di Macron.