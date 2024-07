Una campagna del Sud bella come un quadro Disegnata da muretti a secco lecci campi e covoni di grano E punteggiata dai fiabeschi e misteriosi trulli Benvenuti ad Alberobello la perla della Valle d' Itria

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Orizzonti aperti e cieli blu.coltivati,disegnano lad’, in Puglia.da meravigliosi, perfetti nella loro ancestrale semplicità, laintorno adè una sorta di “Svizzera del Sud”, ordinata e pulitissima. Percorrendola in bicicletta, lungo strade poco trafficate, si attraversanodidell’antica varietà Senatore Cappelli, dalla spiga scura, e poiarati, rotoballe di fieno, ulivi. Dietro ogni curva appare uno scorcio diverso,diversi sono i, raggruppati a due, a tre, nessuno uguale all’altro, sembrano fiabesche sentinelle a guardia di terre dalle zolle rosse. «Nessunaè più festosa di questa, che èun girotondo di bimbi» scrive lo storico dell’arte Cesare Brandi, in Pellegrino di Puglia (1960).