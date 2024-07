Telefonia Roma – La Raggi De Santis e Canale | Antenne 5g installate ovunque senza alcun controllo grave il silenzio complice di Gualtieri

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Dopo due anni di completo e irresponsabile immobilismo, inizia finalmente la discussione in Aula della delibera sulle nuove5G. Due anni di silenzi assurdi imputabili a un altrettanto surreale intento di studiare e semplificare durante i quali, di fatto, lesono proliferate nella nostra cittàporrelimite nemmeno per le zone in cui insistono siti sensibili, dal momento che, ancora oggi, continua a mancare un piano di localizzazione con efficacia prescrittiva che circoscriva esattamente le aree idonee all’installazione”.5g, De: “Il Consiglio di Stato ha eliminato i limiti minimi dai luoghi sensibili e l’innalzamento dei livelli di emissioni voluto dal Governo Meloni” Così l’ex sindaca die consigliera M5S Virginia, il capogruppo della Lista Civica VirginiaAntonio Dee la capogruppo della Lista Civica Virginiain Municipio IX Carla, che aggiungono: “Solo per citare due casi recenti, l’installazione di due nuovenel cuore di San Saba, accanto a un’altra antenna già esistente, e a Monte del Marmo, a poco più di 100 metri da un asilo hanno suscitato un’ondata di legittima indignazione per la facilità con cui si consente alle società installatrici di mettere a repentaglio la salute dei cittadini.