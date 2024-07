Province Upi Toscana | con i quasi 5 milioni di tagli di Roma a rischio fondi per edilizia scolastica rifiuti e tutela delle risorse idriche

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Coirichiesti dal governo, insono aper servizi essenziali come. Dopo averci dato il Pnrr e soprattutto le sue scadenze serrate e gli anticipi di cassa che stiamo cercando di erogare per dare ossigeno alle imprese che hanno lavorato, daora dovrebbero spiegarci come tenere in piedi i bilanci con questi ulterioridi”. A dirlo è il presidente della Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti, che ha preso il posto di Nardella nel consiglio autonomie, commentando i dati della spending review per gli anni 2024-2028. “Già oggi dallavolano via verso lo Stato circa centodiecidi euro per ipregressi che non sono ancora stati eliminati e questo Governo, solo a parole amico dei territori – prosegue Lorenzetti – non trova di meglio da fare che aggiungere altri 100di spending review che si traducono nelle nostre novein 4,8di euro da trovare nei risicati bilanci.