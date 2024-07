Nato | Meloni ' attenzione anche al fianco sud segnali interessanti' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Washington, 10 lug. (Adnkronos) - "L'Alleanza atlantica, in una situazione che porterebbe naturalmente a concentrarsi sul fronte est dell'Alleanza, non deve dimenticare che lo scenario che viviamo è globale e dobbiamo guardare a tutte le parti della scacchiera. Noi continuiamo a ritenere che il Mediterraneo sia un quadrante strategico per l'Europa, maper l'Alleanza atlantica, e quindi chiediamo maggiore. Nelle conclusioni, ci siamo molto spesi per riconoscere un inviato speciale per il Sud e dare piena dignità a un lavoro che va fatto disul Sud. Mi pare che ci siano". Lo ha detto la premier Giorgiaa Washington per il vertice Nato.