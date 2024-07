Le trattative Grassi e Pezzella prolungano fino al 2026 Il centrocampista punta alla fascia di capitano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In attesa delle prime novità dal mercato intanto l’Empoli riparte dalle sue certezze. Il club azzurro ha prolungatoa giugnocon opzione per un’ulteriore stagione i contratti delAlbertoe dell’esterno sinistro Giuseppe. Entrambi sono stati acquistati la scorsa estate dal Parma, ma il primo aveva già disputato in azzurro la precedente stagione per complessive 53 presenze e un assist con la maglia dell’Empoli. Una ‘anzianità’ di servizio che lo pone come il principale accreditato ad ereditare ladilasciata vacante da Luperto. Per militanza in azzurro e carisma la concorrenza maggiore è rappresentata da Ciccio Caputo, che difficilmente potrà essere un punto inamovibile dell’undici 2024-‘25.