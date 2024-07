L’Argentina non chiuderà la porta dopo che un 37enne ammette che giocherà la sua ultima Coppa America

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) 2024-07-10 10:37:34 Giorni caldissimi in redazione! Il ct delLionel Scaloni insiste che “nonla” alla carriera internazionale di Lionel Messiche ilha ammesso che probabilmente stava giocando la suaCopa. Messi ha segnato nella vittoria delper 2-0 sul Canada nel New Jersey, qualificandosi per la finale contro la Colombia o l’Uruguay, deviando in rete il tiro di Enzo Fernandezche Julian Alvarez avevato in vantaggio la squadra di Scaloni nel primo tempo. Messiche difficilmenteun’altra Copa, dato che la prossima edizione non è prevista prima di quattro anni, ma Scaloni ha insistito sul fatto che qualsiasi decisione sul suo futuro spetterà al giocatore, e questo vale anche per Angel Di Maria.