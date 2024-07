La sinistra dell' odio | Hai i capelli corti sei fascista La denuncia della consigliera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) ", non voglio avere niente a che fare con te." Queste parole taglienti non hanno nulla a che vedere con le idee politiche, ma con un taglio di. Lorenza Amendola,comunale di 46 anni, racconta di essere stata bersaglio di accuse infondate e messaggi allusivi sui social che associano la sua testa rasata al fascismo. La donna, eletta con Fratelli d'Italia,un clima di ostilità basato su pregiudizi estetici. "L'associazione tra il mio taglio die il fascismo è ridicola", le parole a La Nazione, in un'intervista in cui ha spiegato che la sua scelta di portare irasati è una questione personale e significativa. Undici anni fa, dopo una diagnosi di tumore, Lorenza decise di tagliare i, come segno di gratitudine per la vita.