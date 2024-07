La Bohème alla Ferdinanda di Artimino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Grande attesa per l'appuntamento con l'opera liricaVilla Ladi. La famiglia Olmo, proprietaria della villa, è pronta a ospitare il consueto evento organizzato da Omega, che quest'anno celebra la decima rappresentazione con Ladi Giacomo Puccini. La serata si terrà il 18 luglio alle 21,15. La direzione è affidata a Tulio Gagliardo Varas, invitato dal direttore artistico Alan Freiles. I protagonisti Mimì: Veronica Senserini, soprano di grande spessore, collaboratrice di lunga data di OMEGA, nota in Italia e all'estero. Recentemente ha ottenuto una standing ovation al Teatrodante di Campi Bisenzio. Rodolfo: Ning Long, tenore invitato da Milano, famoso per i suoi acuti eccezionali.