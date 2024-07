Il libro della valdarnese Sara Romoli sarà presentato domani a Cavriglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – L'emozionante e difficile percorso di una giovane donna che a 26 anni si trasferisce a New York con soli 500 dollari in tasca, senza conoscere la lingua e senza alcun punto di riferimento. È il contenuto di " Tante vita per un sogno", ilscritto dalla scrittrice, originaria di Figline e da anni residente in America. La prima parte del secondo capitolosua trilogiapresentata questo giovedì 11 luglio, alle ore 20.45, all'anfiteatro del Centro Polisportivo Culturale di Bellosguardo a, in un evento che vede il patrocinio del Comune. Dopo i saluti istituzionali dell'amministrazione comunale cavrigliese prenderanno la parola il poeta e docente Silvestro Neri e l'autrice. Al terminepresentazione brindisi con tutti gli intervenuti.