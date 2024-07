Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 lug – (Xinhua) – Tifosi di calcio ungheresi esultano per la performance della loro squadra nazionale durante la partita dei gironi di UEFA Euro 2024, in un parco commerciale del distretto di Nanan, a, nel sud-ovest della, il 20 giugno 2024. Nella prima meta’ di quest’anno,ha gestito piu’ di 150.000 passeggeri stranieri in entrata e in uscita, 4,9 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Con l’ottimizzazione delle politiche sui visti,continua a migliorare la gestione degli itinerari per i gruppici in entrata,ndo ai viaggiatori stranieri scelte piu’ flessibili sui porti di entrata e uscita. Nel frattempo, e’ stato istituito un meccanismo di coordinamento dei visti tra i porti della municipalita’ die della provincia del Sichuan, nel sud-ovest della