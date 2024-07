Vomero Arenella la Spoon River degli alberi tombati E spunta un tavolino al posto loro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon bastavano le decine di lecci abbattuti al Parco Mascagna, perché ritenuti malati. Tra, c’è la. Tagliati e, con una passata di cemento. In 14 mancano all’appello in via Bernini. Altri 31 spariti in via Piscicelli. E un requiem, per tanti, risuona in via Simone Martini. Li sta censendo il Comitato San Martino. “È oramai una pessima consolidata abitudine – dice il presidente Franco Di Mauro – cementare le fossetteche sono stati abbattuti anziché sostituirli”. Il comitato ha scritto all’assessore Vincenzo Santagada. Il titolare della delega al Verde, nel rispondere, ha annunciato di aver girato la pratica agli uffici comunali. Ma la conta delle fossette ha innescato altre segnalazioni.