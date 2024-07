Pallanuoto femminile il Setterosa a Rotterdam per sfidare Australia Spagna e Grecia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Una volta svelata la rosa delle 13 convocate per le Olimpiadi di Parigi 2024, comincia l’ultima fase della preparazione per il: la marcia d’avvicinamento ai Giochi passa per il 6 Nazioni “Trofeo di”. Oltre all’Italia, in acqua dal 9 al 12 luglio nei Paesi Bassi anche le padrone di casa, la Francia, la, lae l’. Ilall’opera nella città neerlandese sarà quello che è stato convocato per le Olimpiadi, con l’aggiunta di Morena Leone, aggregata alla squadra: esordio con l’martedì 9 alle 15.30, seconda sfida con lamercoledì 10 alle 17.15, ed infine match con lagiovedì 11 alle 15.30. A seconda dei punti raccolti nei primi tre match, poi, le azzurre giocheranno una delle tre finali previste per venerdì 12.