Nina Moric flirt in corso con un’ex naufrago dell’Isola? Sguardi languidi e tenere carezze il rumor

(Di martedì 9 luglio 2024) Nonostante ultimamenteabbia deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di apparire sempre meno in televisione, il suo nome continua ad essere al centro del gossip e anche questa volta per via della sua vita sentimentale. L’ex moglie di Fabrizio Corona, infatti, stando a quanto riportato da Dagospia avrebbe ritrovato l’amore, accanto ad un volto noto del piccolo schermo. Stiamo parlando del protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi Daniele Radini Tedeschi, che aveva deciso di lasciare il reality condotto da Vladimir Luxuria per prendersi cura della sua salute mentale. In realtà, però, non si tratterebbe di una nuova storia, bensì di un ritorno di fiamma, dal momento chee Daniele erano già stati insieme nel 2023 e in quell’occasione la coppia era stata ripresa mentre passeggiavano per le vie di Milano, complici e affiatati.