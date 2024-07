Il campione che ama la sua città Asllani dall’Inter all’Europeo | In piazza per incontrarvi tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Buti, 9 luglio 2024 – Quel luogo che lo ha visto crescere, sempre con la palla tra i piedi o sotto il braccio, si prepara a riabbracciarlo dopo qualche anno e tanti successi sportivi ottenuti. Venerdì sera a Buti, nella centraleGaribaldi, i butesi e chiunque lo vorrà accoglieranno il compaesano Krisjan, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale albanese che tante soddisfazioni si è tolto negli ultimi mesi. Il Comune di Buti ha organizzato per venerdì, appuntamento alle ore 22.15, la serata ‘Buti e il suo’ che vedrà come super ospite il 22enne di origini albanesi che a due anni si è trasferito ed è cresciuto ai piedi del Monte Serra. Ci sarà un’intervista e la consegna dell’Aquila d’Oro. La sua passione per il calcio è sbocciata fin da piccolo, chiunque se lo ricorda a Buti calciare il pallone, ino nei campetti.