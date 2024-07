Giovane ricoverato in coma Scontro fra auto e moto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Massa, 9 luglio 2024 – Sono gravi le condizioni di treciclisti rimasti feriti in due diversi incidenti stradali avvenuti nel fine settimana. Il primo, il più grave, è accaduto a Poggioletto, in via Sottopoggiolo, in unofra unaa un’. Ad avere la peggio è stato ilciclista, un ragazzo di 20 anni di Avenza, che ha battuto la testa. Il, soccorso da un’ambulanza e un’medica allertate dal 118, è stato prima trasportato al Noa e, viste le condizioni critiche, trasferito al Cisanello di Pisa. C’è grande preoccupazione per le sue condizioni, attualmente il ragazzo si trova infarmacologico. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamenti. L’altroè avvenuto invece in piena notte sul lungomare, anche in questo caso tra un’e una