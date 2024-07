Chi è Martina Strazzer e la storia del suo brand Amabile

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 9 luglio 2024)è il nome che sta dietro aldi gioielli, un marchio che in pochi anni è passato da un progetto casalingo a un’azienda di successo. Con soli 23 anni, questa giovane imprenditrice di Modena ha rivoluzionato il mondo della gioielleria grazie alla sua determinazione, alla sua creatività e all’uso sapiente dei social media. Scopriamo chi èe come ha trasformato una piccola idea in un business milionario. Chi èe ladel suo, nata a Modena nel 2001, ha sempre avuto un’innata passione per la creatività e un forte spirito imprenditoriale. Dopo aver frequentato il liceo scientifico e aver tentato un percorso universitario in Biotecnologie,capisce che la sua strada è un’altra.