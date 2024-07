Atletica Continental Tour 2024 | a Budapest Fabbri vince ancora Furlani oltre gli 8 metri Tamberi si ferma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Nel giorno dei problemi fisici di Gianmarco, l’appuntamento con ilGolddileggera diporta in dote anche ottime notizie per l’Italia. Leonardoha infatti conquistato l’ennesima vittoria di questa stagione nel getto del peso e si appresta a vivere un’Olimpiade con l’obiettivo dichiarato del podio. L’atleta toscano ha firmato la misura di 22.43, conndosiuna volta abbondantementeal soglia dei 22. Molto bene anche Mattia, che chiude al secondo posto nel salto in lungo arrendendosi solo al campione greco Tentoglou: 8.08 la misura dell’azzurro, mentre il fuoriclasse ellenico ha firmato la zampata a 8.23. Una sfida che si replicherà anche alle Olimpiadi con tanti altri interpreti di primissima fascia.