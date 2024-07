Anellucci | Simeone potrebbe andare alla Lazio

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Claudio, agente Fifa, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Ci sono degli sviluppi sul testa a testa tra Napoli e Inter per Hermoso? “Da quello che so, no. Tuttavia, credo sia vanti l’Inter, che ha fatto una buona proposta. I nerazzurri valutano anche il profilo di Kim. Bisogna capire quali sono le strategie e quale dei due inciderà meno sulle casse della società milanese. Credo sia necessaria qualche operazione in uscita”. Ci sarà qualche uscita per i top player dell’Inter? “Non credo si farà qualche uscita per i top player ma per i comprimari, come Correa. Operazioni tese ad alleggerire il monte ingaggi. La dirigenza ha abituato semprechiarezza. Anche la gestione del passaggio di proprietà è stata ottimale, confermando tutto lo staff e garantendo pieni poteri a Marotta”.