Willem Dafoe è il nuovo direttore artistico della Biennale Teatro

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – L’attore statunitenseè ildel settoredi Venezia per il biennio 2025-2026. La nomina è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazionepresieduto da Pietrangelo Buttafuoco. “È un onore poter annunciare la nomina di– dichiara Pietrangelo Buttafuoco – Ilè di fatto la casa originalesua luminosa carriera. Tra i fondatori del leggendario Wooster Group nel 1977, nel perfetto controllo del suo corpo scenico ci sono sempre state la disciplina, la conoscenza, la passione e la profonda consapevolezza del. Non vedo l’ora, come tutti, di poter essere spettatore del Festival che costruirà dae – dalla sua cattedra di assoluto maestro – vedere crescere nell’arte, le ragazze e i ragazzi del College di”.