Nordio | la riforma della giustizia è una vittoria per i sindaci

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Penso che la grandissima parte degli amministratori, che magari hanno votato contro in ossequio a un ordine di scuderia, siano contenti e magari quando mercoledì sarà approvata questa, apriranno una bottiglia di spumante”. Con queste parole, il ministroCarloha commentato il disegno di legge attualmente all’esameCamera, che prevede tra l'altro l’abolizione dell'abuso d’ufficio. L’intervento del ministro è stato diffuso durante una cena privata del Forum in Masseria, tenutasi nella villa di Bruno Vespa a Manduria.ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alla, sottolineando l’inutilità e l'effetto intimidatorio dell’abuso di ufficio. “Ho proposto l’abrogazione dell’abuso di ufficio perché i dati in nostro possesso ci dicono che, su circa 5000 procedimenti pendenti, in un anno le condanne si contano sulle dita di una mano, peraltro condanne collegate con reati connessi.