L’nfrastruttura europea delle telecomunicazioni | una visione per la connettività e la sostenibilità

(Di lunedì 8 luglio 2024) In un’intervista esclusiva con Thierry Amarger, CEO europeo di American Tower, fornitore globale di infrastrutture di comunicazione digitale, emerge unainteressante relativamente al futurocomunicazioni digitali in Europa. In uno scenario di progressi straordinari nell’implementazione della rete e impegno per la, Amarger delinea sia i risultati che le sfide nel percorso del continente verso lagigabit. “L’Europa ha fatto grandi progressi”, afferma Amarger, sottolineando i passi significativi compiuti sia nella copertura 4G che in quella 5G. Con una copertura della popolazione di quasi il 100% nella maggior parte dei Paesi per il 4G e il 5G che supera già l’80%, l’Europa è in prima linea per quanto concerne l’adozione e l’espansione tecnologica.