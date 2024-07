La didattica a distanza migliora voti e fiducia negli studenti? Gli studi scientifici dicono altro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) di Sara Gandini, epidemiologa, e Francesca Incardona, fisica La maggior parte dei ragazzi preferisce la propria cameretta, scrivono su Repubblica. Si tratta di un articolo che descrive i risultati di unoo realizzato da GoStudent, la piattaforma che vende attività tutoring e ripetizioni online, riguardo a come glivivono loo online e la(Dad), dalla pandemia in avanti. Questoo riporta dati in controtendenza: sembrerebbe che l’84% deglidi età compresa tra 6 e 18 anni si sente più sicuro e meno impacciato durante le lezioni online rispetto a quelle in presenza e il 77% degli intervistati si sente più a proprio agio in un contesto digitale. Questa ricerca, che ha coinvoltodi vari paesi europei, tra cui Italia, Austria, Germania, Francia, Spagna, Svizzera e Regno Unito, sembrerebbe rivelare che lahato non solo ladeglinei propri mezzi, ma anche i loroscolastici.