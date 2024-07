Inail non spende 3 miliardi all’anno ma mancano i fondi per la sicurezza sul lavoro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) I conti dell’sono in positivo e di molto. Secondo la Corte dei Conti, nell’ultimo anno l’ente che si occupa della prevenzione e delle conseguenze degli infortuni sulha accumulato 3,1di euro, che sono finiti nelle casse dello Stato, a ridurre il debito pubblico e la necessità di prestiti. Ma la stessa Corte dei Conti ha sottolineato come questo disavanzo annuale sia del tutto improprio. L’ente è sotto organico, ha difficoltà a reperire circa 110 ispettori e sta affrontando, come sottolineato dai dati della stessa, un periodo difficile di aumenti degli infortuni e delle morti sulin molti settori dell’economia del nostro Paese. Il disavanzo da 3l’anno diIl quotidiano la Repubblica ha sottolineato una situazione particolare che riguarda l’, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul, che si occupa di prevenire gli incidenti e le morti bianche, oltre che di pagare i giorni di malattia ai dipendenti di tutta Italia.