Coppa Italia Primavera definito il tabellone | ecco l’avversario dei giallorossini

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega di serie A ha reso noto ildella2024-25 alla quale prenderanno parte le società di Serie A, B e C ai nastri di partenza dei Campionati1 e2. Ladel Benevento, complice la semifinale play off raggiunta nello scorso torneo2, si è posizionata al 23esimo posto nel ranking stilato per stabilire iltennistico. I, di conseguenza, salteranno i primi due turni preliminari ed entreranno in scena nei trentaduesimi di finale ospitando al campo Avellola (30 ottobre, gara secca) il Sudtirol. In caso di passaggio del turno il Benevento affronterà una tra Bologna, Reggiana, Cittadella, Renate e Avellino in una parte didove agli ottavi c’è già l’Inter.