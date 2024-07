Castel Volturno il rifugio San Francesco necessita di lavori urgente | parte la raccolta fondi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La vita del nostrosta attraversando un momento di incertezze, il nostro impegno nel donare amore, attenzioni e speranza è enorme e senza limiti, però non basta”. L’Associazionedel Cane SanAPS diha lanciato unasu GoFundMe che ha ricevuto donazioni per 4.600 euro in quattro giorni. “Il– scrivono – ospita quasi duecento cani, di cui il 90 per cento è a nostro carico: per ognuno di loro ci impegniamo a dare tutto quello di cui ha bisogno tra cure, cibo adatto oltre che amore”. “Spesso – aggiungono – accogliamo cani malati, le cui terapie possono essere molto costose, soprattutto per quelli affetti da leishmania. In più, abbiamo un’area dedicata ai cani anziani, cheno di terapie veterinarie quotidiane e per tutti ci impegniamo al massimo per trovare loro una famiglia amorevole”.