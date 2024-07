Boris Berman pianista di fama mondiale martedì 9 luglio alla Badia di Cava de’ Tirreni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutitra i più illustri della scena internazionale,si esibisce per il 27° Amalfi Coast Music & Arts Festival,, in un concerto ospitato nella magnifica cattedrale delladide’(ore 19, ingresso libero). Il celebresarà impegnato in un affascinante programma che spazierà, tra gli altri, da quattro capolavori romantici della letteratura pianistica di Schubert, gli Improvvisi op. 142, ai Cinque Preludi op. 74 di Scriabin, compositore di cuiha inciso l’integrale delle sonate per pianoforte, finosuggestiva suite “Estampes” di Debussy. Insigne didatta oltre che acclamato concertista, professore e capo del dipartimento di pianoforte della statunitense Yale University School of Music,da anni è tra i docenti dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival, in cattedra per le masterclass che anche in questa edizione hanno richiamato in Costiera studenti da tutto il mondo.