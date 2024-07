Aeroporti | Marco Polo da Vinci Colombo Canova… e Berlusconi che c’entra?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Intitolare l’aeroporto di Milano Malpensa a Silvioè un’offesa ai milanesi. Lo scalo di Roma-Fiumicino è stato dedicato a Leonardo da, uno dei più grandi geni del Rinascimento italiano; quello di Milano-Linate a Enrico Forlanini, un ingegnere e inventore noto per i suoi lavori nel campo dell’aeronautica. Venezia ha pensato di ricordare, celebre esploratore veneziano e Torino, Sandro Pertini, settimo Presidente della Repubblica Italiana. L’aeroporto di Bologna porta il nome di Guglielmoni, inventore e premio Nobel per la fisica, noto per lo sviluppo della telegrafia senza fili e quello di Palermo dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, noti per la loro lotta contro la mafia. Chi arriva o parte da Catania fa memoria di Vincenzo Bellini, compositore di opere liriche nato proprio nella città e Pisa lo ha intitolato a Galileo Galilei, famoso scienziato e matematico.