Twister se un film del 1996 ci avvisava del cambiamento climatico

(Di domenica 7 luglio 2024) Il parallelo con Jurassic Park, i tornado, il successo al box office il sequel/reboot: rivedendo oggi, ci accorgiamo di quanto ilfosse una sorta di monito che anticipava la crisi climatica attuale. Il genere blockbuster, oggi, non esiste più. Queipensati e strutturati nell'ottica dell'intrattenimento e del divertimento, adesso, soffrono sensibilmente il non-richiesto giudizio critico. Un giudizio pronto a spulciarli, demolendoli ancora prima dell'uscita in sala. Quei blockbuster bollenti, che in America uscivano d'estate, mentre per vederli in Italia avremmo dovuto aspettare la stagione più fresca o, addirittura, avremmo dovuto aspettare l'uscita in VHS. Rivederli oggi, in un'epoca di reboot e remake, di idee stantie e di poca ispirazione, fa un certo effetto.