Palio il rebus del mossiere | decidono i 10 capitani che corrono il 16 agosto Il ventaglio di ipotesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Siena, 7 luglio 2024 – “Ilè qualcosa che ha attraversato la mia vita, che l’ha segnata profondamente in positivo. Mai mi sarei aspettato di vivere un’esperienza così e per tanto tempo", diceva Bartolo Ambrosione, ilpiù longevo delmoderno, lo scorso anno a La Nazione prima dell’Assunta. Un uomo che sul verrocchio ha scritto la storia della Festa a cui è sinceramente legato. Ma l’abbassamento del 4 luglio, il 19esimo, è stato al centro di critiche pesanti da parte di molti dirigenti. La voce più forte quella del capitano della Pantera Franco Ghelardi che ha detto di "non parlare per interesse personale ma per il bene della Festa", bollando come "non mossa" quella di Provenzano. E ribadendo che siamo di fronte ad un’"interpretazione palesemente errata" del Regolamento.