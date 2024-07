Mountain bike Puck Pieterse domina a Les Gets e si lancia verso Parigi Undicesima Martina Berta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Ultima tappa per le World Series diin chiave cross country prima di una lunga pausa, ovviamente per incentrare la preparazionei Giochi Olimpici di. Un segnale importantissimo, in terra francese,l’appuntamento a Cinque Cerchi lo mandanella prova femminile. Trionfo, anzi, dominio, per la neerlandese in quel di Les: non c’è storia, con la classe 2002 che stacca da subito le rivali infliggendo un distacco profondissimo. Sul podio troviamo la sudafricana Candice Lill, a 2’37”, e la svizzera Alessandra Keller, ad oltre tre minuti. Nella top-5 anche Jenny Rissveds (Svezia) ed Anne Terpstra (Paesi Bassi). In casa Italia la migliore è, che termina. Più indietro Greta Seiwald, ventiduesima, Chiara Teocchi, venticinquesima, e Giada Specia, trentottesima.