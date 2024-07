La Lega contro l’obbligo vaccinale ai bambini | Inammissibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Il tentativo dellanon è andato a buon fine, ma il Carroccio non ha intenzione di mollare. L’emendamento al decreto legge sulle liste d’attesa proposto dal senatore Claudio Borghi, volto a eliminareper i minori fino a 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati, non verrà esaminato. Fonti parlamentari confermano che l’emendamento sarà dichiaratoper estraneità di materia quando la commissione Affari sociali del Senato si riunirà martedì mattina per discutere il decreto.Leggi anche: Bimbo non vaccinato si ammala e finisce in ospedale: botta e risposta tra Burioni e papà novaxLeggi anche: “Sta tornando: vacciniamoci!”. Bassetti, nuovo allarme Covid: cosa ha detto. L’intervista Borghi non demorde Nonostante la bocciatura, Borghi, noto no-vax e attivo sui sociali vaccini Covid e il Green Pass, non demorde.