La cannabis per uso terapeutico entra nell’elenco degli stupefacenti | cosa cambia per i malati

(Di domenica 7 luglio 2024) Primi passi della stretta del governo nei confronti della. Dopo l’emendamento alla legge sulla sicurezza che vuole rendere illegale la canapa light, arriva anche lo spostamento dei derivati dellaa usonella tabella B delle sostanze. Una scelta che ne restringerà la possibilità di vendita e diffusione. I prodotti a base di cannabidiolo quindi, utilizzati soprattutto per il trattamento del dolore cronico, dell’ansia e dell’insonnia, potranno da ora in poi essere acquistati soltanto in farmacia. Ne sarà inoltre completamente vietata la pubblicità, come accade per altri prodotti consideratiderivati da vegetali e dedicati alla cura di determinate patologie.tra gliper i medicinali Il governo Meloni ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto ministeriale per l’“Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanzee psicotrope”.