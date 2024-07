Il volto oggi è irriconoscibile | rumors su Giacomo Bozzoli impossibile catturarlo?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Il mistero e la caccia all'uomo continuano.è scomparso, facendo perdere le sue tracce già prima della lettura della sentenza che lo ha condannato in terzo grado, dunque in via definitiva, all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, avvenuto nella fonderia di famiglia a Marcheno. Il cadavere è stato poi bruciato in uno dei forni della fonderia. La sua compagna, Antonella Colossi, è tornata nelle ultime ore in Italia con il figlio di 9 anni ed è stata interrogata dai carabinieri, ai quali ha fornito dettagli vaghi e risposte elusive sugli ultimi giorni trascorsi insieme a. Gli inquirenti considerano le sue dichiarazioni "in parte verosimili e in parte no", sospettando che la donna stia coprendo la latitanza die inviandogli messaggi cifrati per rassicurarlo sulla sua lealtà.