Grande Fratello ex gieffini dell’edizione VIP contattati per la nuova edizione? L’indiscrezione

(Di domenica 7 luglio 2024), ex concorrentiVIP chiamati a partecipare alla? Ecco l’ultima indiscrezione dal web, la nonadel reality show di Mediaset prenderà il via a partire da settembre su Canale 5. Dopo il successo versione NIP e VIP, Alfonso Signorini replicherà e tornerà a condurre anche l’imminentein arrivo. Chi ci sarà al suo fianco? Per il momento non si conoscono inediti dettagli sull’opinionista e sull’inviata social. Solo l’ex concorrente Giuseppe Garibaldi sta girando l’Italia per assistere ai casting dei futuri concorrenti. LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli e le proposte di lavoro rifiutate in tv: “Non avrei sopportato la pressione” Ecco laindiscrezione ex concorrenti verso la Casa più spiata d’Italia? L’esperta di gossip Deianira Marzano nelle ultime ore via Instagram ha lanciato unaindiscrezione che riguarda i futuri concorrenti che varcheranno la porta rossa da settembre.