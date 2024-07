Coppa del Mondo Scherma Paralimpica domenica d’oro per i fiorettisti azzurri | è trionfo a Varsavia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – È unatuttaper l’Italia della. La squadra azzurra di fioretto maschile, con Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Michele Massa, vince l’ultima tappa stagionale didelprima dei Giochi Paralimpici di Parigi, battendo in finale la Francia, e nella prima giornata del Mondiale dedicato alla categoria C, nella gara individuale dei, Leonardo Rigo si riconferma campione deldi specialità. Copertina doverosa per il titolo iridato del 23enne portacolori della ZinellaSan Lazzaro di Savena. Leo Rigo si presentava nella capitale polacca da campione in carica, detentore del titolo conquistato lo scorso ottobre a Terni, e ha saputo consolidarsi ancora una volta sul gradino più alto del podio.